بالأرقام.. كشف حساب "بيرلو" مع يوفنتوس بعد السقوط أمام الانتر

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
علاء خليف
واصل فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو نزيف النقاط في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، وذلك بعدما تلقى هزيمة قاسية أمام نظيره انتر ميلان بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من "الكالتشيو".

وتراجع فريق يوفنتوس ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن فريق إيه سي ميلان متصدر الترتيب برصيد 43 نقطة، ولليوفي مباراة مؤجلة.

ماذا قدم "بيرلو" مع يوفنتوس؟

أندريا بيرلو صاحب الـ41 عامًا تولي تدريب يوفنتوس في أغسطس الماضي، وقاد الفريق الإيطالي في 24 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 6 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 52 هدفًا، واستقبلت شباكه 24 هدفًا.

خاض يوفنتوس بقيادة "بيرلو" 17 مباراة في الدوري الإيطالي، فاز فريقه في 9 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 35 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

بينما قاد المدرب الشاب، فريق يوفنتوس في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا فاز في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 14 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، بينما قاد الفريق في مباراة وحيدة أمام جنوى في بطولة كأس إيطاليا وفاز عليه 3-2.

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