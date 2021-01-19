الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألومنيوم باستخدام الطاقة الشمسية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الإمارات العالمية للألومنيوم،  إتفاقية للبدء بإنتاج الألومنيوم في مصهر الشركة باستخدام الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، في "انجاز جديد يجعل دولة الإمارات أول دولة في العالم تنتج الألومنيوم باستخدام الطاقة الشمسية".

وقع الاتفاقية سعيد الطاير، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم.

وستزود هيئة كهرباء ومياه دبي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بـ 560 ألف ميجاوات ساعة من الكهرباء من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية سنوياً، ما يكفي لإنتاج 40 ألف طن من الألومنيوم في العام الأول مع إمكانية التوسع بشكل كبير مستقبلاً.

وستقوم شركة الإمارات العالمية للألومنيوم بتصدير الألومنيوم الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية للمتعاملين حول العالم تحت اسم "سيليستيال".

وقال  الطاير "يسهم الإنجاز الجديد في تعزيز جهودنا في مجال خفض الانبعاثات الكربونية من خلال استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث انخفضت انبعاثات الكربون في إمارة دبي بنهاية عام 2019 بنحو 22% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد وتجاوزت النتائج التي تحققت الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021".

وتبلغ قدرة مشروعات الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بدبي حالياً 1013 ميجاوات بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، ولدى الهيئة مشاريع بقدرة 1850 ميجاوات قيد التنفيذ بتقنيتي الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، إضافة إلى مراحل مستقبلية أخرى للوصول إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

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