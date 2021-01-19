بمنلسبة العيد القومى.. محافظ اسوان يفتتح ويوضع حجر الأساس لـ 4 مدارس ومركز شباب

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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود والدعم الكبير والدور التنموى البناء لمؤسسة مصر الخير بقيادة فضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأيضًا للبنك الأهلى المصرى ( بنك أهل مصر ) لمساندتهما للجهود الحكومية فى مختلف المجالات التنموية ومشاركتهم المجتمعية فى مواجهة التحديات والمشاكل الكبيرة مع إدارة المشروعات بإحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلى،





جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بوفد مؤسسة مصر الخير لمتابعة المشروعات الجارية التى تنفذها المؤسسة بقرية أبو الريش بتمويل من البنك الأهلى ومنها مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط وروافع ومحطات مياه الشرب والمخطط إنهاؤه فى منتصف هذا العام بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه،





وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه يتابع شخصيًا معدلات التنفيذ مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطنى قرى أبو الريش،





لافتًا إلى أنه سيتم أفتتاح مدرستى 23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى بأبو الريش بعد إعادة تأهيلهم بتكلفة 6 مليون جنيه، بجانب أفتتاح مشروع تطوير مركز شباب أبو الريش قبلى بعد إعادة تأهيله بتكلفة 3 مليون، بالإضافة إلى وضع حجر أساس مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه،





وكشف أشرف عطية بأنه جارى متابعة حزمة من المشروعات الأخرى لرفع كفاءة البنية التحتية ومستوى الخدمات بقرى أبو الريش فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والرى، علاوة على رفع كفاءة مزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهاريف.

في إطار سلسلة الأفتتاحات للعديد من المشروعات بمناسبة العيد القومى للمحافظ





ة كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بمرافقة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، والدكتور علي فتحي رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير لأفتتاح ووضع حجر الأساس لـ 3 مدارس ومركز شباب بقرى أبو الريش من أجمالى 9 مدارس مجتمعية على مستوى المحافظة





حيث تم أفتتاح مشروع تطوير مدرسة الشهيد رضاوى حسين الأبتدائية والتى تخدم 431 طالب وطالبة، وأيضًا أفتتاح مشروع تطوير مدرسة 23 يوليو الإبتدائية والتى تخدم 176 طالب وطالبة، بالإضافة إلى أفتتاح تطوير مركز شباب أبو الريش قبلى بعد إعادة تأهيله وذلك بتكلفة إجمالية لهذه المشروعات وصلت إلى 9 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلى، فضلًا عن وضع حجر أساس مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى والتى تضم 33 فصل دراسى وبتكلفة 18 مليون جنيه





، ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن عجلة البناء والعمران والخدمات تمتد حركتها لجميع نجوع وقرى ومدن المحافظة، بجانب المناطق النائية والبعيدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية سواء من خلال المشروعات الحكومية أو شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية،





مشيدًا بالدور الوطنى والمجتمعى لمؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى في القيام بالعديد من المشروعات في مختلف قطاعات البنية التحتية والخدمية ولاسيما مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى أبو الريش بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، علاوة على دعم الأسر الأكثر إحتياجًا والعمالة الغير منتظمة لتحسين مستوى المعيشة وخاصة فى ظل الظروف الإستثنائية والتداعيات الناتجة من جائحة فيروس كورونا المستجد، و





على هامش أفتتاح المشروعات قالت نرمين شهاب الدين أن البنك الأهلى المصرى يمول تنفيذ أنشطة وتدخلات تنموية فى عدد من القرى بمحافظة أسوان شمل (6) مدارس نظامية ومجتمعية، ووضع حجر الأساس لمدرسة تعليم أساسى قوامها (33) فصلا دراسيًا، وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التعليم المختلفة التى توليها مؤسسة مصر الخير اهتمامًا خاصًا ضمن برامجها التنموية،





مشيرا إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن توجهات واستراتيجيات البنك لدعم وتطوير العملية التعليمية بدأت منذ فترة طويلة فى عدة إتجاهات حيث يدعم ويمول البنك تنفيذ العديد من المشروعات التى تدعم العملية التعليمية ضمن مشروعات برنامج تنمية قرى البنك الاهلى المصرى، والذى يهدف بشكل رئيسى إلى إتاحة فرص تعليمية متميزة للأطفال بالمناطق المستحقة"،





وفى نفس السياق قال الدكتور على فتحى بأنه بالإضافة إلى أفتتاح هذه المشروعات تم عمل تجهيزات كاملة لمقاعد الدارسين والمكتبات ومعامل علوم حاسب آلى والمكاتب الإدارية والملاعب، بجانب توفير الزى المدرسى،





مضيفًا بأنه بالتوازى تم أفتتاح مدرسة على بن أبى طالب بحاجر السباعية لخدمة 240 طالب وطالبة من أجمالى 9 مدارس مجتمعية منتشرة بمراكز دارو وكوم أمبو وأدفو تتضمن التطوير الإنشائى الكامل مع توفير زى مدرسى موحد للدارسين بهذه المدارس وذلك فى إطار تنفيذ البروتوكول المشترك بين مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلى لتنفيذ أنشطة تنمية متكاملة تحت مسمى (مشروع قرى البنك الأهلى المصرى - تطوير عدد 17 قرية بمحافظات مصر)، والذى بدأ منذ 3 سنوات.