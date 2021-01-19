بالأرقام.. كشف حساب باتشيكو مع الزمالك قبل مواجهة الجونة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يستعد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لخوض مباراة جديدة مع الفريق الأبيض مساء اليوم الثلاثاء، ضد فريق الجونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 -2021.

ويدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 16 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، خلف فريق الأهلي متصدر الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

تولى المدرب البرتغالي القيادة الفنية للزمالك في سبتمبر الماضي، وقاد الفريق الأبيض في 9 مباريات ببطولة الدوري المصري الممتاز بالموسمين الماضي والحالي، حقق الفوز 7 مباريات، وتعادل في مباراتين، سجل لاعبوه 16 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

بينما قاد "باتشيكو" الزمالك في 3 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز على الرجاء المغربي ذهابًا وإيابًا في الدور نصف النهائي بنتيجة 1-0، 3-1 على الترتيب، بينما خسر المباراة النهائية أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

أما في بطولة كأس مصر تغلب على سموحة في دور الـ16 بنتيجة 2-1، وفاز بنفس النتيجة على اف سي مصر في الدور ربع النهائي، وخسر أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي في البطولة التي توج الأهلي بلقبها الموسم الماضي.

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