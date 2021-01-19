إفريكسيم بنك يرصد 2 مليار دولار لتمويل شراء لقاحات كورونا لدول الاتحاد الإفريقي

أعلن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير ـ إفريكسيم بنك، عن بدء تفعيل منصة الإمدادات الطبية الإفريقية AMSP، اليوم الثلاثاء، والمعنية بتلقي الطلبات المسبقة للقاحات COVID-19 لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، نيابة عن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض Africa CDC.





وقال Afreximbank في بيان اليوم، إنه سيتولى تسهيل المدفوعات لتلقى اللقاحات، عبر توفير برنامج تسهيلات ضمانات التزام الشراء المسبق بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار أمريكي لصالح المصنعين نيابة عن الدول الأعضاء.





ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس الاتحاد الإفريقي، سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، قبل أيام قليلة، عن توصل الاتحاد لاتفاق مع صناع اللقاحات المضادة لكورونا على توريد 270 مليون جرعة لقاح.





وأشار البيان، إلى أن فريق عمل اقتناء اللقاحات الإفريقية AVATT قام بتأمين 270 مليون جرعة مؤقتة من لقاحات كورونا، من شركة فايزر الأمريكية، وجونسون آند جونسون، واسترازينيكا البريطانية، وتم افتتاح المنصة AMSP التي تتيح وصولًا أسرع وأكثر شفافية وفعالية من حيث التكلفة إلى إمدادات لقاحات كورونا اعتبارا من اليوم الثلاثاء لتلقى الطلبات المسبقة، كما توفر وصولا عادلا لجرعات اللقاحات لعدد 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي.





وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي ، سترايف ماسييوا: لأول مرة في التاريخ، ضمنت إفريقيا الوصول إلى ملايين جرعات اللقاح في خضم جائحة مثل معظم الدول الغربية.





وأضاف: لا يزال هناك نقص كبير في جرعات اللقاح وهذا هو السبب في أن هذا التعاون القاري صمم تخصيصًا عادلًا مقترنًا بالوصول العادل في الوقت المناسب للقاحات COVID-19 عبر القارة.





وقال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس إفريكسيم بنك، إنه البنك فخور بتوسيع دعمه للاقتصادات الإفريقية في محاولتها لاحتواء الوباء، وأضاف إن برنامج تسهيلات تمويل اللقاحات الخاص بالبنك يعتمد على نجاح، برنامج التخفيف من تأثير الوباء على التجارة (PATIMFA).





وتابع أوراما: من خلال توفير ضمانات الالتزام بالطلبات المسبقة بما يصل إلى ملياري دولار أمريكي لمصنعي اللقاحات المرشحين، سيضمن Afreximbank أن الدول الإفريقية قادرة على الوصول بسرعة إلى لقاحات COVID-19 بأسعار تنافسية وفي الوقت المناسب.





وأضاف، أنه لدعم عمليات التطعيم باللقاح أطلقت منصة AMSP أيضًا فئة جديدة بشأن ملحقات اللقاح التي ستساعد الدول الأعضاء على شراء منتجات مثل المجمدات ذات درجة الحرارة المنخفضة للغاية، ومعدات الحماية الشخصية، ولفائف الصوف القطني، وأدوات الحقن والإبر.





وقال الدكتور جون نكينجاسونغ، مدير مراكز السيطرة على الأوبئة ومكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي Africa CDC، إن أكبر التحديات التي تواجه الوصول إلى لقاح COVID-19 في إفريقيا هي تمويل اللقاحات والخدمات اللوجستية للتطعيم على نطاق واسع، ولكننا سعداء لملء هذه الفجوة من خلال برنامج تسهيلات Afreximbank.





وتابع: أن القرار الحاسم الآن هو كيفية البدء حتى لا يكون هناك أي اضطرابات بمجرد البدء في استلام اللقاحات، وهذا هو المكان الذي ستلعب فيه منصة AMSP دورًا كبيرًا للغاية.





فيما قال فاتوماتا با، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Janngo والشريك الإداري لشركة Janngo Capital، إنه من اليوم فصاعدا، ستتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي من البدء في تقديم طلبات مسبقة عبر الإنترنت لتخصيص لقاحاتهم من خلال منصة Africa Medical Supplies Platform”.