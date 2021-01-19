التليفونات يفوز على بنى سويف بكأس مصر





التليفونات بدء المباراة بتشكيل مكون من أحمد محمود وأحمدمصطفى واسلام مصطفى وأحمد أباظة وأحمد شعبان وبلال احمد ومحمد جمال وأحمد فكرى وعبد الرحمن يوسف وجيروم أودى وهيثم جميل .



فيما بدء بنى سويف المباراة بتشكيل مكون محمود جمال ومصطفى عبد الوهاب ومحروس محمود وهشام شحاته ومحمود بكرى وأحمد امين ومحمود فرج وبلال زكريا وطه نادى ومحمد اشرف .







وشهدت المباراة حرص كلا الفريقان على التقاط الصور التذكارية قبل بداية المباراة والتأكيد على جو الإخوة بين الفريقان .



واضاع لاعبي بنى سويف العديد من الفرص المحققة بالشوط الاول وتألق احمد معوض حارس مرمى التليفونات .



وجاء هدف التليفونات الوحيد عن طريق أديمولا عزيز بالشوط الثانى بالدقيقة 31 .



وشهد اللقاء حصول اسلام مصطفى على الكارت الاصفر .



وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود رشدى ومحمد مدبولي، وسيد ابو خاطر وأحمد صبحي، وشوقى صلاح مراقب مسابقات .

نجح الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف فى تحقيق فوز بهدف نظيف على شقيقه فؤيق بنى سويف، وذلكفى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب منتجع الآسيوطى سبورت بمنافسات الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصر .