رسميًا.. إيقاف ميسي لمدة مباراتين بسبب اعتدائه على لاعب أتلتيك بيلباو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالإيقاف لمدة مباراتين وذلك بسبب اعتدائه على مهاجم أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني والتي خسرها برشلونة بنتيجة 3-2.

وبالتالي لن يشارك ميسي مع برشلونة خلال المبارتين المقبلتين أمام كورنيا في كأس ملك إسبانيا و إلتشي في الليجا.

حيث قام ميسي بالاعتداء على لاعب أتليتك بلباو بدون كرة في نهائي كأس السوبر، وحصل قائد برشلونة على بطاقة حمراء مباشرة، في المباراة التي خسرها البلوجرانا.

وتعد تلك هى أول بطاقة حمراء لميسي في تاريخه مع برشلونة، والثالثة إجمالا في مسيرته الكروية حتى الأن.

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