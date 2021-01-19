أسعار الذهب ترتفع من جديد وتسجل زيادة 4 جنيه في الجرام

زادت اسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء بقيمة 4 جنيه، مع عودة اسعار الذهب العالمية لارتفاعتها من جديد متعافية من أدني مستويتها في شهر ونصف.

وصعد الذهب عالميا في المعاملات الفورية0.1 بالمئة إلى 1837.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر عند 1809.90 دولار الذي بلغه يوم الاثنين. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1839.40 دولار.

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وتأثرت أسعار الذهب في السوق المحلي ابلارتفاعات المحالية ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم 807 جنيهات مقابل 803 جنيهات، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 691 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 922 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6456 جنيهات.