باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة الجونة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم على استاد "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.





وسيبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-





في حراسة المرمى: محمد أبوجبل





في خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحازم إمام





في خط الوسط: طارق حامد ويوسف إبراهيم “أوباما” وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"





في خط الهجوم: أشرف بن شرقي





فيما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد وعبدالله جمعة وحمزة المثلوثي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم ومصطفى محمد وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وحسين فيصل



