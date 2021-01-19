تركيا تعتقل 238 شخصًا مشتبه في صلاتهم بجولن

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:44 م
قوات تركية
قوات تركية
وكالات

أمرت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، باعتقال 238 شخصًا في إطار عملية ضد مشتبه في صلاتهم بالمعارض فتح الله غولن الذي تقول أنقرة إنه كان وراء تدبير محاولة انقلاب في 2016.

 

وأفادت وكالة الأنباء التركية، بأن العملية شملت ستة أقاليم وهي جزء من حملة مستمرة منذ أربع سنوات على شبكة فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وذكرت الوكالة التركية، أن 160 شخصاً اعتقلوا في أحدث مداهمات للشرطة أمر بها ممثلو الادعاء في أزمير.

 

واستهدفت العملية، كذلك مشتبهًا بهم في شمال قبرص، حيث تنشر تركيا قوات من جيشها.

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قوات تركية جولن تركيا اعتقال 283 شخص

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