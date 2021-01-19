عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تعرض ‏محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لكدمة في القدم أثناء مشاركته في التقسيمة خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء.


وغادر أفشة التقسيمة قبل دقائق من نهايتها، حيث خضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة الذي فضل عدم استكمال اللاعب فقرات المران.


 ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها فى الخامسة مساء بعد غد الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

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