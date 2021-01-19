تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة الثامنة عشر

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس، صدارة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 15 هدف، وبفارق ثلاث أهداف عن تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو ورميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان وزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان.





ويأتي خلفهم كل من جواو بيدرو نجم كالياري ولويس مورييل لاعب أتالانتا برصيد 10 أهداف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالتالي:





كريستيانو رونالدو، يوفنتوس، 15 هدفًا.

تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 12 هدفًا.

روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 12 هدفًا.

زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 12 هدفًا.

جواو بيدرو، كالياري، 10 أهداف.

لويس مورييل، أتالانتا، 10 أهداف.

أندريه بيلوتي، تورينو، 9 أهداف.

لورينزو إنسيني، نابولي، 9 أهداف.

لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 9 أهداف.

مبالا نزولا، سبيزيا، 9 أهداف.

هنريك مخيتاريان، روما، 8 أهداف.

