سهم "الحديد والصلب "يهبط لـ 2.4 جنيه اليوم .. تعرف علي أكثر الأسهم إنخفاضاً بالبورصة اليوم





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وهبط سهم الحديد والصلب بنسبة 2% حيث وصل لسعر 2.4 جنيه ، حيث تراجع سهم الشركة منذ وقت الإعلان عن حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.









وتصدر سهم المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً ووصل سعر السهم الي10.6 جنيه بنسبة تراجع 6.8% ، تلاه سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 5.1% وبسعر 0.660 جنيه ، ثم في الترتيب الثالث سهم السويس للاسمنت بنسبة 4.5% وبسعر 8.4 جنيه .

وإحتل سهم العامة لصناعة الورق - راكتا الترتيب الرابع بنسبة 3% وبسعر 7 جنيهات ، وأخيراً سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 2.9% وبسعر 16.5 جنيه .







