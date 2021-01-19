سهم "الحديد والصلب "يهبط لـ 2.4 جنيه اليوم .. تعرف علي أكثر الأسهم إنخفاضاً بالبورصة اليوم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:22 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وهبط سهم الحديد والصلب بنسبة 2% حيث وصل لسعر 2.4 جنيه ، حيث تراجع سهم الشركة منذ وقت الإعلان عن حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية.


وتصدر سهم المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً ووصل سعر السهم الي10.6 جنيه بنسبة تراجع 6.8% ، تلاه سهم ارابيا انفستمنتس هولدنج بنسبة 5.1% وبسعر 0.660 جنيه ، ثم في الترتيب الثالث سهم السويس للاسمنت بنسبة 4.5% وبسعر 8.4 جنيه .
وإحتل سهم العامة لصناعة الورق - راكتا الترتيب الرابع بنسبة 3% وبسعر 7 جنيهات ، وأخيراً سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 2.9% وبسعر 16.5 جنيه .


أخبار تهمك

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ يوم

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لتجديد عقده

منذ ساعتين و 42 دقيقة

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

01:05 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

02:34 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»