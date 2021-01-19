تفجير يستهدف مسؤولين محليين في الصومال

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:30 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة أشخاص بينهم مسؤولان محليان، جراء تفجير استهدف سيارة كانت تقلهم في العاصمة مقديشو.

 

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، القتلى هم نائب رئيس منطقة (غرسبالي) في الشؤون الأمنية والسياسية، علي محمد معلم، ورئيس شبابها، عبد الرشيد دبد، واثنان من الحراس.

 

وتعرضت سيارة المسؤولين، لتفجير نتج عن قنبلة مزروعة على جانب الطريق، ما أدى إلى مقتلهم.

 

وقال شهود عيان، إن الانفجار وقع بالقرب من حي حوش بمديرية داركينلي في منطقة بنادير، بحسب محطة "راديو دالرسان".

 

وكان مدير مستشفى المدينة، هاشم محمد فرح، أكد لوسائل الإعلام أن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون بجروح جراء الانفجار ونقلوا إلى المستشفى.

 

وأعلنت حركة "الشباب" (المرتبطة بتنظيم القاعدة)، مسؤوليتها عن الهجوم.

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تفجير الصومال استهداف مسؤولين محليين

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