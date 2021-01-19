"راية القابضة " تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه مدعوماً بزيادة التداولات وعودة ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري مرة أخري .









وبختام الجلسة ، تصدر سهم شركة راية القابضة للأستثمارات المالية القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع 8.4% وبسعر 13 جنيه ، أعقبه سهم التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس بنسبة 8.4% وبسعر 4.2 جنيه ، ثم سهمالمصرية للدواجن بنسبة 7.3% زبسعر 4 جنيهات .









وإحتل سهم العبوات الطبية الترتيب الرابع بنسبة 7.2% وبسعر 0.694 جنيه ، وأخيراً سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى "نيوداب" بنسبة 6.1% وبسعر 3.4 جنيه.







