"راية القابضة " تتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة اليوم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:16 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه مدعوماً بزيادة التداولات وعودة ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري مرة أخري .


وبختام الجلسة ، تصدر سهم شركة راية القابضة للأستثمارات المالية  القائمة الخضراء بنسبة ارتفاع 8.4% وبسعر 13 جنيه ، أعقبه سهمالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس بنسبة 8.4% وبسعر 4.2 جنيه ، ثم سهمالمصرية للدواجن بنسبة 7.3% زبسعر 4 جنيهات .


وإحتل سهم العبوات الطبية الترتيب الرابع بنسبة 7.2% وبسعر 0.694 جنيه ، وأخيراً سهم شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى "نيوداب" بنسبة 6.1% وبسعر 3.4 جنيه.


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