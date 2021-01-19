وزير الإعلام: 62 مليار جنيه مصري ديون متراكمة على هيئتي الإعلام والصحافة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارته أمام المجلس.

وقال أسامة هيكل، وزير الدولة لشئون الإعلام، إن وزارته عادت بناءً على رؤية من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حالة الفراغ لعدم وجود وزير للإعلام، وإن المنصب عاد بعد عدد من المطالب بضرورة عودة منصب وزير الإعلام.

وأكد "هيكل" خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب، أنه فور تكليفه عمل على محورين؛ الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.

أما المحور الثاني، فأوضح "هيكل" أنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة، مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية وهي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأشار إلى أنه في السابق وزارة الإعلام كانت تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات، لكن حاليًا فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق، وأي قرار سياسي يصاحبه قرار إعلامي محدد.

وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، وهو ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التجديات التي تواجه الدولة المصرية.

وتابع: "أمام هذه التحديات تم وضع خطة وتم عرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض المشكلات، وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت 40 مليار جنيه، و22 مليار جنيه مصري أو يزيد ديونا متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة".

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

أخبار تهمك

محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ حوالي 3 ساعات

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري

منذ 18 دقيقة

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ يوم

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

منذ ساعة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لتجديد عقده

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

عاجل- إصابة "أفشة" في مران الأهلي

03:32 م

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

01:05 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»