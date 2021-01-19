الأعلى للثقافة يعقد محاضرة حول تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب المصري.. اليوم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
 
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تنظم لجنة التاريخ والآثار بالمجلس ومقررها الدكتور جمال شقرة؛ محاضرة بعنوان" تواصل اللغة المصرية القديمة في ضمير الشعب المصري"؛ وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء ١٩ يناير الحالي ؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتلقيها: الدكتورة علا العجيزي أستاذة اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وتديرها الدكتورة ماري ميساك أستاذة الأثار والفنون القـﭙطية المساعدة بكلية سياحة وفنادق - جامعة حلون.  

كما تطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

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