استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد حاضرًا ومستقبلاً ندوة الأعلى للثقافة.. غدا

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تعقد لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور جمال زهران، ندوة "استراتيجية الدولة الوطنية لمكافحة الفساد حاضراً ومستقبلاً "، تقام الندوة في تمام السادسة من مساء غدا الأربعاء الموافق ٢٠ يناير الحالي ؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة. 


ويدير  الندوة: الدكتورة ياسمين محمود أستاذ مساعد قسم الاقتصاد والتمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ويشارك بها كل من: ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد صقر عاشور أستاذ الإدارة العامة جامعة الأسكندرية، والدكتور ممدوح إسماعيل رئيس قسم الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمسؤل عن ملف استراتيجية مكافحة الفساد بجامعة القاهرة . 


وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

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