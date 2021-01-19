عاجل.. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

أعلن احمد سليمان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ترشحه لمقعد الرئيس في إنتخابات إتحاد الكرة المصري لكرة القدم المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.









وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك كتب سليمان " إيماناً بالدور الحيوي للرياضة في حياة الشعب المصري وما للرياضة من دور فعال في بناء مصر الحديثة على أسس وقواعد عملية وأخلاقيه تتناسب وطموحات الشعب المصري نحو مستقبل مشرق وإستناداً إلى تجربتي في مجال الرياضة.









وأضاف:" أنتويت الترشح على مقعد الرئاسة لإنتخابات إتحاد الكرة المصري متى إتفق ذلك مع القوانين واللوائح وما تقره الجهة الإدارة المختصة في هذا الشأن.



