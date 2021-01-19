عاجل.. أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن احمد سليمان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء ترشحه لمقعد الرئيس في إنتخابات إتحاد الكرة المصري لكرة القدم المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.


وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك كتب سليمان " إيماناً بالدور الحيوي للرياضة في حياة الشعب المصري وما للرياضة من دور فعال في بناء مصر الحديثة على أسس وقواعد عملية وأخلاقيه تتناسب وطموحات الشعب المصري نحو مستقبل مشرق وإستناداً إلى تجربتي في مجال الرياضة.


وأضاف:" أنتويت الترشح على مقعد الرئاسة لإنتخابات إتحاد الكرة المصري متى إتفق ذلك مع القوانين واللوائح وما تقره الجهة الإدارة المختصة في هذا الشأن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئاسة اتحاد الكرة الأبا احمد سليمان

أخبار تهمك

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

منذ حوالي 4 ساعات

محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لتجديد عقده

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كرم كردي يقدم أوراق ترشحه على منصب نقيب الصيادلة

رئاسة الإسماعيلي أم عضوية اتحاد الكرة؟.. حسني عبدربه يجيب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

01:05 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

02:34 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»