0.19% تراجع بمؤشر سوق البحرين المالي في ختام التعاملات

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسراً 2.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 708 ألف دينار بحرينى.









وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.96% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.09% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.56%، شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.43%، وهبط سهمي شركة البحرين للتسهيلات التجارية، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.42%، 0.17%، على التوالي.