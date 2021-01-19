0.19% تراجع بمؤشر سوق البحرين المالي في ختام التعاملات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:11 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% خاسراً 2.81 نقطة ليغلق عند مستوى 1451.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 708 ألف دينار بحرينى.


 وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.96% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.09% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.56%، شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.43%، وهبط سهمي شركة البحرين للتسهيلات التجارية، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.42%، 0.17%، على التوالي.
 
فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.17% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.96%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.61%.

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