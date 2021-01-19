تقسيمة قوية في مران الأهلي اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون العرب
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:12 م
علي نبوي
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية بين ثلاث مجموعات على مرمى واحد.
وحرص موسيماني المدير الفني للفريق على تنفيذ جانب من الجمل التكتيكية والفنية، وتوجيه بعض التعليمات للاعبين خلال المران.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة بعد غدٍ الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد تعادل سلبيا في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بدون أهداف، والتي أقيمت على ستاد المكس بالإسكندرية.