ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.99% في ختام تعاملات اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.99% رابحاً 27.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2753.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 321.9 مليون سهم محققة ما قيمته 598.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6540 صفقة لعدد 33 سهماً









وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 4.45%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.84%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.73%.