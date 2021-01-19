ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.99% في ختام تعاملات اليوم
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:08 م
نيفين سمير
أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.99% رابحاً 27.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2753.44 نقطة، وبلغ حجم التداول 321.9 مليون سهم محققة ما قيمته 598.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6540 صفقة لعدد 33 سهماً
وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 4.45%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.84%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.73%.
وقفز 15 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 14.55%، ثم سهم شيميرا اس اند بي الامارات شريعة المتداول بنسبة 7.39%، فيما تراجع 12 سهماً، على رأسها سهم شركة بي اتش مباشر للخدمات المالية بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.32%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 31.6 مليون ورقة بقيمة 130.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.72%.