الرعاية الصحية تهنئ "حطب" لتعيينه مديرًا لمديرية الصحية بالإسماعيلية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
منى صموئيل


الرعاية الصحية: نثمن اختيار القيادة السياسية وثقة معالي وزيرة الصحة والسكان في قدرات الشباب


قدمت الهيئة العامة للرعاية الصحية وجميع العاملين بها التهنئة للدكتور علي حطب، لثقة القيادة السياسية ممثلة في الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعيينه مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية.

وثمنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، هذا التعيين معربة عن فخرها لاختيار أحد القيادات الشابة النشطة من فريق العمل بها لتولي هذا المنصب القيادي، لافتة إلى أن هذه الثقة تسهم في إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات والمهارات القادرة على تحمل المسئولية السياسية.

فيما أكدت الهيئة على حرص الدولة المصرية من خلال جميع مؤسساتها على تعزيز التفكير المبتكر ودعمها القيادات الشابة، وخصوصًا تلك القيادات التي أثبتت كفاءة في إدارة بعض الملفات الطبية خلال الأزمات، لافتة إلى تولي الدكتور علي حطب منصب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الإسماعيلية، وهو ثانِ مستشفى تم تخصيصه لعزل مصابي كورونا في مصر بعد مستشفى النجيلة بمطروح.

هذا، وكان الدكتور علي محمد علي حطب يشغل منصب مدير إدارة الرعاية الثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تولى الإشراف العام على أقسام العزل المخصصة لعلاج مرضى كورونا بمستشفيات الهيئة ببورسعيد، وكان لجهوده أكبر الأثر في النجاح الملموس الذي تلمسه الهيئة العامة للرعاية الصحية.
الرعاية الصحية تهنئ "حطب" لتعيينه مديرًا لمديرية الصحية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تهنئ "حطب" لتعيينه مديرًا لمديرية الصحية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تهنئ "حطب" لتعيينه مديرًا لمديرية الصحية بالإسماعيلية
الرعاية الصحية تهنئ "حطب" لتعيينه مديرًا لمديرية الصحية بالإسماعيلية

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