ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:06 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ،  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% رابحاً 10.60 نقطة ليغلق عند مستوى 5673.17 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحاً 4.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6191.57 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% رابحاً 22.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4653.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% رابحاً 27.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4821.81 نقطة، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 335.7 مليون سهم بقيمة 52.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة


 وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.56%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.85%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.54%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.07%.
 

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