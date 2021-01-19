البرلمان يُحيل بيان وزير التعليم العالي للجنة البحث العلمي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، بيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لدراسة ما جاء به وما تم تنفيذه على أرض الواقع والتحقق منه.

جاء ذلك بعد أن، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، برنامج وزارته أمام المجلس، والرد علي تساؤلات النواب.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حجم الإنجازات في برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية منذ 2018 وحتى الآن.

وأضاف في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، قائلًا "قطعنا أشواط طويلة في مشوار التطوير والتحديث والبنية التحتية للمنظومة التعليمية، موجهًا التحية للجنة التعليم والبحث العلمي في الفصل التشريعي الأول الذين ساهموا في عدة تشريعات هيأت البيئة المناسبة للعمل وكانوا خير عون في متابعة العمل".

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي: نتطلع للعمل مع اللجنة الحالية لتحقيق مزيدًا من الإنجازات في ملف التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلي أن الموازنة العامة للتعليم العالي بلغت 65 مليار جنيه بدلا من 35،5 مليار في 2018، مشيرا إلى أن عدد الجامعات وصل إلى 27 جامعة بعدما كانت 24 جامعة.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصول الجامعات الأهلية والخاصة إلى 36 جامعة، بعدما كانت 26 فقط، ووصل عدد الكليات بها إلى 260 كلية بعدما كانت 162، فضلا عن الوصول إلى وجود 3 جامعات تكنولوجية.

ولفت الوزير إلى أنه تم أيضا زيادة فروع الجامعات الدولية في مصر إلى 4 جامعات.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

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