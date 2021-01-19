وزير الشباب والرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
سلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الدفعة الثالثة من الدراجات للمتقدمين فى مبادرة "دراجتك.. صحتك" بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة.

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن المرحلة الثالثة شارك فيها شباب من جميع محافظات الجمهورية، حيث تضمنت هذه المرحلة توزيع 7200 دراجة جبلى وهجين، على دفعات، الدفعة الاولى سيتم توزيع 900 دراجة، مشيرا إلى أن سعر الدراجه وهو اقل من سعر السوق ومناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهده وغير الممهده ومقاسها 19، أما الدراجة الهايبر هجين وهي مناسبه للرياضيين وللطرق الممهده ومقاسها 17.

و أضاف صبحي أن الدراجات التي تقدمها الوزارة مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، وتم التعاقد مع شركة فورى لتقديم خدمات التحصيل الالكترونى من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع احدى شركات الشحن لتوصيل الدرجات لمحافظات الجمهوريه.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت 3 مراحل من مبادرة "دراجتك.. صحتك " ولاقت اقبالا كبيرا من الشباب وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضيه ونشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه اسلوب حياة، اضافه إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيله انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها.
وزير الشباب والرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"
وزير الشباب والرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"
وزير الشباب والرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"
وزير الشباب والرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"
وزير الشباب والرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"
وزير الشباب والرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"
وزير الشباب والرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"
وزير الشباب والرياضة يسلم دراجات المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"

أخبار تهمك

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لتجديد عقده

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ ساعتين و 20 دقيقة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 18 ساعة

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ يوم

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

01:05 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

02:34 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»