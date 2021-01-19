في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية





وكان مقررا ان يدير اللقاء الحكم محمد العتباني، يعاونه الهادي صابر وأحمد شاهين، ومراقب اللقاء فتوح الصاوي.

ألغيت مباراة فريق غزل شبين مع نظيرة فريق طوخ قليوبية، التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء بملعب الغزل ضمن الدور التمهيدي الثاني لتصفيات كأس مصر.وحضر فريق غزل شبين برفقة طاقم الحكام والأمن وسيارة الإسعاف في ملعب اللقاء، بينما لم يحضر فريق طوخ قلويبية.وقال محمد مصطفى إداري طوخ لـ "الفجر الرياضي" أن سبب عدم حضور فريقة لخوض اللقاء ظهور 13 حالة كورونا في صفوف لاعبيه .ومن المنتظر حسم مصير اللقاء من جانب لجنة المسابقات وفقاً لتقرير طاقم التحكيم ومراقب المباراة.