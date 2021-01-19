في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي

ألغيت مباراة فريق غزل شبين مع نظيرة فريق طوخ قليوبية، التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء بملعب الغزل ضمن الدور التمهيدي الثاني لتصفيات كأس مصر.

وحضر فريق غزل شبين برفقة طاقم الحكام والأمن وسيارة الإسعاف في ملعب اللقاء، بينما لم يحضر فريق طوخ قلويبية.

وقال محمد مصطفى إداري طوخ لـ "الفجر الرياضي" أن سبب عدم حضور فريقة لخوض اللقاء ظهور 13 حالة كورونا في صفوف لاعبيه .

ومن المنتظر حسم مصير اللقاء من جانب لجنة المسابقات وفقاً لتقرير طاقم التحكيم ومراقب المباراة.

وكان مقررا ان يدير اللقاء الحكم محمد العتباني، يعاونه الهادي صابر وأحمد شاهين، ومراقب اللقاء فتوح الصاوي.

أخبار تهمك

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 22 ساعة

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لتجديد عقده

منذ أقل من ساعتين

محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعة و 18 دقيقة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 8 ساعات

في كأس مصر .. إلغاء مباراة غزل شبين وطوخ قليوبية

منذ 12 دقيقة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ ساعة و 25 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

01:05 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

01:21 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»