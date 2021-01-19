القوى العاملة: صرف 2.7 مليون جنيه منحة المولد النبوي لـ5519 عاملا غير منتظم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الانتهاء من صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بإدارة العمالة بكل مديرية فوراً.
 وأعلن  الدكتور هشام أحمد أبوزيد  مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، أنه سيتم صرف منحة المولد النبوي الشريف لنحو 5519 عاملا غير منتظم ببطاقة الرقم القومي اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتي 18 فبراير المقبل ، مشيرا إلي أنه سيتم متابعة آليات الصرف وتذليل كافة المشكلات التي تواجه هؤلاء العمال لضمان وصول تلك المنح على مستحقيها .
وقال: إن إجمالي ما سوف يتم صرفه يبلغ مليونين و795 ألفا و500 جنيه، بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
 

 

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