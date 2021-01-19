برلمانية تطالب التعليم العالي بدراسة احتياجات سوق العمل وربطه بأعداد المقبولين بالكليات والمعاهد

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عقب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، علي البيان الذي ألقاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مطالبًا: بدراسة احتياجات سوق العمل وربطه بأعداد المقبولين بالكليات والمعاهد المختلفة.



وأضاف "منصور" في كلمته خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الآلاف من الطلبة يتخرجون بدون عمل وبعض المهن يوجد بها عجز واضح، مطالبًا بعمل دراسة وخريطة واضحة لهذا الامر.



وأشار رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي، إلى الاجراءات الاحترازية التى تتم فى الجامعات، لافتا إلى أن الطلبة يذهبون لأداء الامتحانات وهم مصابى كورونا مما يؤدى إلى انتشار المرض بصورة أكبر.



وتساءل النائب عن حقيقة أعداد مصابى فيروس كورونا، قائلا " أشار الوزير إلى زيادة الأعداد فى حين أن وزيرة الصحة تُشير إلي قلة الأعداد، متابعًا: الحقيقة تائهة مما يؤدى إلى مزيد من انتشار المرض.



وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، برنامج وزارته أمام المجلس.



وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

