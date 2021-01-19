فعاليته تصل 100%.. ماذا تعرف عن اللقاح الروسي الثاني المضاد لكورونا؟

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لا تزال الآمال تحيط بالعالم، يومًا تلو الآخر، مع اكتشاف لقاحات مضادة لفيروس كورونا، لتعلن روسيا مؤخرًا، أن لقاحها الثاني، أثبت فعاليته بنسبة 100%.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن اللقاح الروسي الثاني المضاد لكورونا.



١. أعلنت روسيا، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته بنسبة 100%.



٢. وسجلت روسيا لقاحًا طوره مختبر للفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية "فيكتور" التابع للدولة.



٣. وأصبحت روسيا أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح COVID-19 في أغسطس عندما تم تسجيل Sputnik V رسميًا قبل تجربة سريرية واسعة النطاق.



٤. وخضع اللقاح، للتجارب اللاحقة للتسجيل ضد COVID-19.



٥. وتم تطوير اللقاح للحصول على الموافقة التنظيمية، والذي يطلق عليه اسم EpiVacCorona، من قبل مركز أبحاث Vector State لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية.



٦. لا يحتوي لقاح EpiVacCorona على الفيروس الحي ويشكل مناعة بسبب استخدام الببتيدات الاصطناعية.



٧. وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا في وقت سابق، إنها اختبرت لقاح EpiVacCorona بنفسها ولم تعاني من أي آثار.



وأعلنت روسيا عن لقاح ثانى لها يهدف إلى مكافحة المرض، حيث قالت آنا بوبوفا، رئيسة الخدمة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية المستهلك، إن التجارب اللاحقة للتسجيل للقاح "EpiVacCorona" ضد COVID-19 بدأت في روسيا.



وبدأت مرحلة تجارب إكلينيكية بعد التسجيل في مناطق مختلفة من روسيا والتي ستضم 40 ألف متطوع.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.