رسمياً.. ميلان يعلن ضم ماريو ماندزوكيتش لنهاية الموسم

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
انضم المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش إلى نادي ميلان الإيطالي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع بند التوقيع لموسم إضافي آخر.


وأعلن ميلان في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "يسر ميلان الإعلان عن توقيع ماندوكيتش، اتفق النادي والمهاجم على صفقة حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار تمديد العقد للموسم التالي".


جدير بالذكر أن فاز اللاعب صاحب الـ 34 عام بـ24 لقباً، تمثلت في دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للاندية، وهو ثاني أفضل هداف على الاطلاق للمنتخب الكرواتي برصيد 33 هدفاً في 89 مباراة.

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