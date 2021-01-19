تطرح في مصر يونيو المقبل.. ماذا تعرف عن النقود البلاستيكية؟

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بدأ اسم العملات البلاستيكية يظهر على الساحة خلال الساعات الأخيرة مع اقتراب مصر من عملية انتاجها، حسب ما قال أعلن المختصين بوزارة المالية.



ومن المقرر البدء في طباعة النقود البوليمير بالتوازي مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزي، والمقرر افتتاحها في شهر يونيو المقبل، ويتم الاستعداد حاليا بمطبعة البنك المركزي الجديدة، بإجراء التجارب التشغيلية لماكينات الطباعة الجديدة، تمهيدا للبدء في طباعة النقود البلاستيكية، ومن المقرر البدء بطباعة فئة الـ10 جنيهات.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن العملات البلاستيكية التي ستظهر في مصر خلال شهر يونيو المقبل:



- النقود البلاستيكية مصنوعة من مادة البوليمر وهي ليست بلاستيكية بالمعنى المتعارف عليه، فهي تشبه النقود الورقية ولكنها أقوى ولها مميزات أفضل في الاستخدام بالمقارنة بالنقود الورقية، فهي ليست سريعة التلف، ويصعب تزويرها، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة، بالإضافة لطول عمرها الافتراضي، كما أنها لا تنقل الفيروسات.





- تتمتع بخصائص عدة حيث يزيد عمرها الافتراضي 5 أضعاف مقارنة بالعملات الورقية، كما تتسم العملة البلاستيكية بالمرونة والقدرة على مقاومة الماء، وتساهم أيضا في خفض تكاليف طباعة النقود الاعتيادية.





- تعد النقود البلاستيكية أقل تكلفة في عملية تصنيعها مقارنة بالعملات الورقية والمعدنية، ورغم التكلفة العالية لطباعة النقود البلاستيكية، إلا أنها توفر للحكومات، إذ تعادل في عمرها أربعة أضعاف عمر العملات العادية المصنوعة من القطن، علاوة على أنها مقاومة للرطوبة والغبار.









- تتميز بسهولة الاستعمال في آلات الصراف الآلي، وتعتبر أكثر أمانًا حيث يصعب تزييفها، ويمكن وضعها بسهولة في المَحافظ، كما يسهل استخدامها في الأجهزة الآلية المصممة لاستقبال النقود.







يذكر أن في 4 ديسمبر 2018، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن أن الحكومة تدرس إنتاج نقود بلاستيكية من بعض فئات النقد المصرية "الجنيه المصري" وذلك بمطبعة البنك المركزي المصري الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنَّه سيتم تداول تلك النقود خلال عام 2020.



ووقتها، أشار عامر إلى أنه سيتم اختبار قبول السوق قبل التطبيق الكامل لها، وأنه مع قبول السوق للتجربة سيتم تعميها على الفئات الصغيرة من العملة أولا، ومع قبول السوق للتجربة سيتم وقف التعامل على الورقية.