بعد اعتماد وزارة الري عليها لتخلص من الحشائش.. أبرز معلومات عن سمكة "المبروكة"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أوضحت وزارة الموارد المائية والرى، أنها ستعمد بسمكة "المبروكة" أو "مبروكة الحشائش" للتخلص من حشائش الترع كأحد أساليب المقاومة البيولوجية للتلوث، والحفاظ على كفاءة الترع.

ويستعرض "الفجر " فى هذا التقرير أبرز المعلومات عن سمكة "مبروكة الحشائش:
 
1- تنتمي سمك مبروك الحشائش، لعائلة من الأسماك تسمى بـ "الليبيسات".

2-تنتشر سمك مبروك الحشائش فى أغلب دول العالم، وأكثرها فى آسيا.
 
3- ينمو بشكل أسرع من غيره من الأسماك، حيث تتراوح دورتها حوالى من 4 إلى 6 أشهر لتصل إلى النمو الكامل.
 
4-ويتراوح وزن السمكة الواحدة منها من 12 إلى 15 كيلو.
 
5- بدأت مصر فى استيراده من عدة سنوات، حيث تُستخدم لمقاومة الحشائش والأعشاب والطحالب بمياه الترع.
 
6-يعتبر أحد الحلول لمقاومة التلوث فى المياه.
 
7-يتم تربيته فى أقفاص فى مصر فى النيل، حيث أن تربيته لا تحتاج إلى تكاليف فى التغذية، حيث أنه يتغذى على الحشائش.
 
8- ينقسم سمك مبروك الحشائش الي عدة أنواع، مثل: العادى والفضى، والقشرى، والحشائش.
 
9-يتميز فى مزارع الأسماك أنه ينتج كميات كبيرة من البراز، تُحسن من أرضيه الأحواض، كما أن وجودها بالأحواض لا يضر باقى الأسماك.
 
10-يتناولها كثير من الأشخاص حول العالم، بالطرق التقليدية للأسماك "مقلى، ومشوى"، والمبروك الفضى أفضل أنواعه للأكل.

وقد نظم المركز القومى لبحوث المياه، ورشة عمل تحت عنوان "برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة" بمعهد بحوث صيانة القنوات المائية التابع للمركز، بحضور المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، وعدد من الباحثين بالمعهد.

 
وألقى رؤساء الأقسام بالمعهد، عرضا تقديميا، عن برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة، تضمن وصف القطاعات المنفذة، ونماذج لبعض القطاعات المؤهلة قبل وأثناء وبعد التأهيل، والمشاكل التى تنشأ عن الصيانة غير السليمة للقطاعات المبطنة، وصور من تلك المشاكل، ثم برامج الصيانة المقترحة للترع المؤهلة، طبقًا لعرض قاع المجرى المائى.
 
وتضمنت البرامج، أساليب المقاومة اليدوية بالمعدات اليدوية المطورة من قبل المعهد، وأساليب المقاومة الميكانيكية بالمعدات التى تتناسب مع عرض القاع، أسلوب المقاومة البيولوجية باستخدام أسماك مبروكة الحشائش بالترع المؤهلة ذات التيار المستمر، تهدف برامج الصيانة المقدمة من المعهد للترع المؤهلة إلى الحفاظ على كفاءة تلك الترع، بأسلوب علمى يحقق الغرض الذى تم تأهيلها من أجله.
 
وأشاد رئيس قطاع الرى، ببرامج الصيانة المقترحة من المعهد، وخلصت ورشة العمل، إلى التوصية بالموافقة المبدئية على برامج الصيانة المقترحة من قبل المعهد، مع عقد ورشة عمل أخرى موسعة بالوزارة بحضور عدد من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بإدارات الرى، من أجل تجميع الآراء والمشاورات لتعظيم الاستفادة من برامج الصيانة المقترحة من المعهد للترع المؤهلة.

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