برلماني لوزير التعليم العالي: مدام عفاف اللي في الرابع بتحطم الشباب

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

وجه النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، عدة أسئلة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، وذلك عقب إلقاءه بيان وزارته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مُعقبًا علي ما ذكره الوزير عن صندوق تمويل الأبحاث العلمية والابتكارات، قائلًا: هذا كلام رائع لكن الشباب المُبدع يصطدم في الواقع بالروتين.

وأضاف "البياضي" في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مازحًا (مدام عفاف اللي في الدور الرابع بتحطم أحلام الشباب يا وزير! ) وذلك كنايةً عن البيروقراطية والروتين.

ووجه "البياضي" سؤالًا لوزير التعليم العالي عن معايير تعيين المُعيدين بالجامعات الحكومية وغياب الشفافية واختيار التعيينات باعتبارات شخصية أو طائفية أو طبقية.

ووجه النائب حديثة للوزير قائلًا: إن إصلاح منظومة التعليم يبدأ من وزارتك، متسائلًا: عن خطة تطوير كليات التربية وإعداد المعلمين ؟، قائلًا: إنه بإعداد معلم متميز نعد أجيالًا متميزة في كل المجالات.

كما تساءل عضو مجلس النواب، عن خطة الوزارة لتعويض التدريبات العملية في الكليات العملية والتي توقفت لظروف الوباء ؟

و أختتم النائب حديثة بالسؤال عن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي والتي لا ترقى للحد الادنى الذي ألزم به الدستور الحكومة.

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، برنامج وزارته أمام المجلس.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

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