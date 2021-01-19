هيئة كبار العلماء: ٣٣٧ باحثًا من ١٥ ‏دولة يشاركون في مسابقة الأزهر للبحوث‏

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد

أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عدد الباحثين المقبولين في مسابقة ‏الأزهر للبعوث، والتي أعلنت عنها الهيئة في أكتوبر الماضي، وذلك تنفيذًا لتوصيات ‏مؤتمر الأزهر العالمي "التجديد الفكر الإسلامي" والتي تهدف إلى الاجتهاد في المسائل الشرعية ‏والعلوم الإسلامية بما يواكب العصر، وفق أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها ‏العامة وقواعدها الكلية، دون إفراط أو تفريط، فضلًا عن استخدام الآليات العلمية التي من ‏شأنها أن تثري الحراك العلمي الجاد، وتخدم رسالة الأزهر.‏

وبلغ عدد المقبولين للمسابقة (٣٣٧) باحثًا حتى ١٩ يناير ٢٠٢١، من (١٥) ‏دولة من قارتي أفريقيا وآسيا، وجاء قبول الباحثين كالتالي: (٥٤) باحثًا في فرع التفسير وعلوم القرآن، ‏و(٦٧) باحثًا في فرع الحديث وعلومه، و(١١٣) باحثًا في فرع العقيدة والفكر ‏المعاصر، و(٦٧) باحثًا في فرع الفقه الإسلامي وأصوله، و(٣٦) باحثًا في فرع ‏اللغة العربية وآدابها.‏

ويستمر تقديم وتسليم الأبحاث حتى نهاية شهر ‏رجب ١٤٤٢هـ، وتسلَّم جوائز المسابقة لأصحاب البحوث الفائزة خلال الاحتفال باليوم ‏العالمي للأزهر الموافق ٧ رمضان، كما يتحمل الأزهر الشريف تكاليف تذاكر ‏السفر والإقامة والإعاشة للفائزين من خارج مصر خلال مدة تكريمهم.‏

وسيتم اختيار الفائزين من خلال اختيار الأول والثاني والثالث من كل فرع في ‏المسابقة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الأول في كل فرع: مائة ألف جنيه ‏مصري (١٠٠.٠٠٠ج.م)، والفائز الثاني في كل فرع: خمسون ألف جنيه مصري ‏‏(٥٠.٠٠٠ج.م)، والفائز الثالث في كل فرع: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري ‏‏(٢٥.٠٠٠ج.م).‏

ولمزيد من التفاصيل عن المسابقة يمكن الدخول على رابط المسابقة:‏

https:www.azhar.egCompetitionindex.htm‏ ‏

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