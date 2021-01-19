ضربتها بـ"ماسورة" وولعت في جثتها أمام رضيعها.. كواليس قتل سيدة ثلاثينية باطفيح

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات قتل سيدة ثلاثينية العمر، داخل غرفة نومها بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، إذ تبين أن المتهمة ( ضرة الضحية)، عاملة بإحدى المستشفيات، لديها 3 أطفال.


وبينت التحريات أن المتهمة عادت من عملها فجر يوم الجريمة، وتوجهت إلى غرفة "ضرتها"، وانهالت عليها بالضرب بماسورة حديدية، حتى أفقدتها وعيها، لتسقط أرضا.


وواصلت التحريات أن المتهمة أحضرت جيركن بنزين، وسكبته على الضحية، ثم أشعلت النيران في جثتها.



وأشارت التحريات أن الضحية لديها طفل رضيع عمره 4 شهور، كان نائم بجوار والدته وقت إشعال النيران بها، وأخرجته المتهمة إلى صالة المنزل، بعد حرقها والدتها.



وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتهمة بقتل سيدة ثلاثينية العمر داخل غرفتها وإشعال النيران في جثتها بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للعقيد أحمد حمدي مأمور قسم أطفيح من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل منزل بقرية الحلف الغربي، بنطاق المركز.


ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني برئاسة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في غرفة نوم بالمنزل محل البلاغ ما أسفر عن مصرع ربة منزل تدعى "هدى شعبان عبد العظيم" 30 سنة، عُثر على جثتها ملقاة على الأرض بجوار سريرها وبها آثار حروق متفرقة بالجسم.


وكشفت تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، أن السيدة المعثور على جثتها كانت تقيم رفقة زوجها "خالد.س" عامل، وزوجته الثانية "أم الخير.أ.ع".


وبينت التحريات والمعاينة أنه لدى دخول القوات المنزل تلاحظ لهم اختفاء الزوجة الثانية ورضيع السيدة المتوفاة عمره 4 شهور.


واستمع رجال الشرطة إلى شهود العيان والأهالي الذين اتهموا السيدة الهاربة بالتسبب في الحريق ما نتج عنه مصرع السيدة واختفاء طفلها.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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