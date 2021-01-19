تعرف على تفاصيل أغنية "يا سمرا" لـ مصطفى شوقي





ونشر كل من فريق عمل الأغنية خلال الساعات الماضية البوستر الرسمي للأغنية، حيث كتب نصر محروس، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلًا: "يا سمرا أغنية جديدة لـمصطفى شوقي بشكل مختلف من حيث الكلمة واللحن وطريقة الغناء انتظروها قريب جدا.. أتمنى تعجب حضراتكم".





أغنية "يا سمرا" من كلمات الشاعر هشام الجخ وألحان محمود الخيامى، وتوزيع رامى سمير، ومن إنتاج هاني محروس، وستكون الأغنية مختلفة من حيث الكلمات واللحن وطريقة الغناء.