وكيل البرلمان: يجب وضع خطة عمل لتحسين ترتيبنا بالبحث العلمي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، برنامج وزارته أمام المجلس.

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن البحث العلمى قضية أمن قومى، مشيرًا إلى أن ترتيبنا 92 من أصل 129، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وخطة عمل لوضع حل لهذه الإشكالية.

وأشار النائب فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، فى حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إلى أن أرقام براءات الاختراع "متواضعة"، مؤكدًا أن منظومة الجامعات وما تقدمه من تشجديع للمبدعين لابد وأن تأخذ بصورة أفضل، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك مراكز بحثية متخصصة فى الجاماعات للمبدعين "حتى لا يذهبوا للخارج".

وتسائل وكيل مجلس النواب: هل هناك منظومة داخل الجامعات لأن يكون لها دور فى المشروعات حتى يكون لها دخل؟، مشيرا إلى أن وجود ربط بين الجامعات والمشروعات فى كل المجالات يكون له مردود إيجابى فى زيادة الموارد.

وأشار أبو العينين، إلى أن جامعة الملك سلمان، بها طريقة حديثة فى اختيار المتقدمين إليها، وفق لاختبارات قدرات وهى طريقة حديثة، متسائلا: هل سيكون للجامعات الحكومية حظ فى هذا النظام؟

وشدد وكيل البرلمان، على أهمية ربط البحث العلمى بالبيئة والمجتمع والمجتمع، مطالباُ فى الوقت ذاته بأهمية العمل على زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين فى الجامعات.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، أمس الإثنين، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

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