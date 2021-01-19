زكريا السيد يتفقد أرضية ستاد بتروسبورت قبل لقاء الزمالك والجونة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:28 م
زكريا السيد
زكريا السيد
رامي بيشاي
تفقد محاسب زكريا السيد رئيس مجلس إدارة شركة بتروسبورت صباح اليوم استاد بتروسبورت في وجود خالد يوسف مدير عام استاد وجميع العاملين بالاستاد قبل لقاء الزمالك والجونة ببطولة الدوري الممتاز اليوم. 

وأكد محاسب زكريا السيد أننا نقف خلف جميع المنظومة الرياضية رغم الضغط الشديد علي الملعب وخاصة أن كان هناك لقاء أمس في بطولة كأس مصر بتروجت والزرقا وهناك ٥ مباريات أخري خلال الأسبوع القادم، وأثنى زكريا السيد علي جميع العاملين وقدم لهم الشكر والتقدير على مجهودهم خلال الفتره السابقه والقادمة

وأكد أيضا أننا لابد الظهور أفضل شكل والترحيب بجميع الأندية المصريى وعلى رأسهم وزارة الشباب والرياضة واتحاد المصري لكرة القدم وقدموا  الشكر، لجميع مسؤلي أندية نادي إنبي وبتروجت وأيضا أندية الزمالك، وأسوان وجميع المسؤلين.

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