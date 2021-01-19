محافظ الشرقية يتفقد موقع إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان المحلج

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
سمر السيد
تفقد ممدوح غراب محافظ الشرقية موقع إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان المحلج بمدينة أبو كبير، بهدف تخفيف حدة الزحام داخل المدينة، وتوفيرًا للوقت والجهد للقادمين من مراكز كفر صقر، أولاد صقر، فاقوس،، وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وعدد من أعضاء شباب برلمان الشرقية.

أطلع رئيس مركز ومدينة أبو كبير محافظ الشرقية على الرسومات الهندسية ومسار إتجاهات الكوبري، حيث من المقرر أن يعمل بنظام حارتين لخدمة أصحاب السيارات والمتجهين من مراكز كفر صقر وأولاد صقر وفاقوس دون الدخول للمدينة، وذلك لخلق السيولة المرورية المطلوبة، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من أعمال تطوير المزلقان للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسعى لخلق محاور مرورية جديدة وفتح الطرق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدن وتعمل علي توفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة الكباري والأنفاق والتي من شأنها أن تساعد في خدمة الحركة المرورية داخل مدن المحافظة وإستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

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