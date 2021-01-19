غراب يتابع أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة صرف صحي أبو كبير

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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذ محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبوكبير وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية، بتفقد أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة صرف صحي أبو كبير بطاقة 10 آلاف م3 اليوم لتصل طاقتها الإستيعابية إلي 30 ألف م3اليوم بتكلفة 180 مليون جنيه وذلك لخدمة قري مركز ومدينة أبو كبير وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



قام المحافظ ومرافقوه بتفقد الوحدات الرئيسية للتنقية بالمحطة، واستمع من المهندس المسئول عن المشروع لشرح تفصيلي عن الأعمال الجاري تنفيذها، حيث تمت الإشارة إلى أن الطاقة الإستيعابية الحالية للمحطة 20 ألف م3 اليوم وجاري الإنتهاء من أعمال التوسعات بالمحطة، لتصل الطاقة الإستيعابية بعد التوسعات إلي 30 الف م3 اليوم، مشيرًا إلى أن المحطة ستعمل باستخدام خزانات المعالجة البيولوجية ( بيوبلوك) والتي تضم خزان واحد للتهوية والترسيب الإبتدائي والترسيب النهائي لتوفر بذلك عدد الخزانات داخل المحطة.



أضاف المهندس المسئول أن أعمال التوسعات داخل المحطة ونسبة التنفيذ الكلي للمشروع بلغت 81% حيث بلغت وصلت نسبة تنفيذ التصميمات إلي 97% والأعمال المدنية 90%، وجاري إستكمال توريد المعدات الكهروميكانيكية من الداخل والخارج، وذلك بتكلفة 180 مليون جنيه لخدمة أهالي قري ( المانسترلي – القراموص – كفر السواقي – الدهتمون – طوخ القراموص - كفر الاعصر – كفر الشوبكي – عزبة التل والمسلمية ).



شدد المحافظ على سرعه الانتهاء من أعمال التوسعات الجارية بالمحطة طبقا للجدول الزمني المحدد والمواصفات القياسية ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إلزام العاملين بالمشروع باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة بمواقع العمل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

