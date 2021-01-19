كاريكاتير كاريكاتير جواز التجربة الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:24 م عمرو عبد العاطي Advertisements جواز التجربة جواز التجربة أخبار تهمك الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي منذ ساعة و 8 دقيقة عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ منذ حوالي 22 ساعة الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري منذ ساعتين و 9 دقيقة محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي قبل مونديال الأندية منذ ساعة الا ربع بمشاركة الأهلي.. موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية منذ أقل من ساعتين عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً منذ أقل من ساعة بركان غضب مبابي في باريس سان جيرمان منذ 41 دقيقة الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد منذ حوالي 21 ساعة عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك منذ حوالي 19 ساعة بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء منذ حوالي 7 ساعات عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية منذ يوم أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لتجديد عقده منذ ساعة و 11 دقيقة عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة منذ ساعتين و 23 دقيقة الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي منذ حوالي 17 ساعة مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي" منذ ساعتين و 43 دقيقة