تداول عبر الفيسبوك.. ضبط شخصين لإرتكابهما واقعة تصوير فيديو لطفل يدخن الأرجيله بسوهاج

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام أحد الأطفال بتدخين الأرجيله بنطاق محافظة سوهاج.

بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز سوهاج، بتصوير الطفل المشار إليه، مقيم بذات الناحية، بناءًا على رغبة والد الطفل، وقيامه بنشرها على موقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل الدعابة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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