الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب





أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم الثلاثاء قبل انطلاق المران الجماعي؛ استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.





وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.





ويستعد الاهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها الخامسة مساء بعد غد على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.



