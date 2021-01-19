الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب
الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:26 م
علي نبوي
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم الثلاثاء قبل انطلاق المران الجماعي؛ استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني المسحة وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.
ويستعد الاهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها الخامسة مساء بعد غد على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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