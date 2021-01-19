إحالة شاب إلى محكمة الجنايات لقتله والده بمشاركة زوج شقيقته

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
سمر السيد


قررت نيابة الحسينية بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية إحالة شاب وزوج شقيقته إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل والد الأول بعدما تعديا عليه بالضرب وحاولا إخفاء جثته ودفنه بأرض زراعية ناحية منزل المتهم الثاني، مبررين جريمتهم بوجود علاقة غير شرعية بين الأب وابنته.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية السابق، تلقى إخطارا من مركز شرطة الحسينية بورود بلاغ للمركز من "شيرين ح ع ح" مقيمة بقرية سعود مركز الحسينية، اتهمت خلاله شقيقها "ح ح"، 27 عاما، عامل، وزوجها "عبدالحميد ع ا"، 52 عاما، عامل، بقتل والدها "ح ع" عامل ودفنه في أرض زراعية وتهديدهما لها لعدم الإبلاغ عنهما.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الحسينية لإجراء التحقيقات، وتبين أن المتهمين اعتديا على المجني عليه بالضرب بأداة خشبية "شومة" أثناء نومه، وتخلصا من الجثة بدفنها في قطعة أرض زراعية ملحقة بمنزل زوج ابنته.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وابنته.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، كما تم تجديد حبسهما عدة مرات وأصدرت النيابة قرارا بإحالتهما إلى الجنايات.

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