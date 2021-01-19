عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

‏وأثبتت الأشعة التي خضع لها وليد سليمان نجم المارد الأحمر، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية ويبتعد عن الملاعب لمدة 4 أسابيع مقبلة.

وكان وليد سليمان نجم المارد الأحمر، خرج مصابًا خلال مواجهة الفريق أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بالدوري المصري الممتاز.

وحصل وليد سليمان على راحة سلبية من التدريبات بالأمس، حيث أجرى أشعة رنين وسونار، قبل أن يتم التأكد من غيابه عن البطولة.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، في نوفمبر الماضي.

وتنطلق البطولة يوم 4 فبراير المقبل حتى 11 من نفس الشهر، بالعاصمة القطرية الدوحة.

أخبار تهمك

مدرب الأهلي السابق يعلق على قرار إيقاف "الشناوي"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

منذ أقل من ساعة

بركان غضب مبابي في باريس سان جيرمان

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ يوم

محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقرر اللجوء للفيفا بعد إيقاف الشناوي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحضر نجمه نفسيًا قبل الظهور أمام المقاولون العرب بالدوري

منذ ساعتين و 13 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع محمد شريف لتجديد عقده

منذ ساعة و 14 دقيقة

بمشاركة الأهلي.. موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية

منذ أقل من ساعتين

أول سيدة تعيش "زواج التجربة": "معملتش حاجه غلط" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:50 ص

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

الخطيب يوجه تحذير شديد بعد إيقاف الشناوي

01:05 م

عاجل- الأهلي يفقد نجمه في كأس العالم للأندية رسمياً

01:21 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

06:44 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

07:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»