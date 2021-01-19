ضربه بعصا على رأسه عقابًا على تلفظه في شرفه.. اعترافات قاتل صديقه ببني سويف

Advertisements

أمرت نيابة مركز ناصر بإشراف المستشار طارق جلال المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيق، لإتهامه بقتل صديقه وإشعال النيران بجثته وإلقائها في منطقة زراعية قرب قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.



بدأت الواقعة، عندما سمع عددًا من المزارعين والأهالي بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف بصوت إنفجار ونيران في منطقة الزراعات القريبة منهم، وبإنتقالهم إلى المكان وجدوا جثة شاب وبجوارها دراجة نارية والنيران مشتعلة بهم، فأبلغوا رجال المباحث بمركز شرطة ناصر، والذين انتقلوا إلى مكان الحادث.



وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بإبلاغ الأهالي بعثورهم على جثة شاب في الثلاثينات من عمره، وبه أثار حريق ملقى بالزراعات وبجواره دراجة نارية وبه اثار حريق، والذي وجه بتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث.



وشكل اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية فريق بحثي بإشرافه وبقيادة المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر ويضم ضباط مباحث المركز، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وضبط الجناة.



وتبين من التحريات الأولية التي قادها المقدم محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، إن الجثة لشاب يدعى " عماد. م " يبلغ 31 عاما من عمره، وأن الجثة بها اثار حريق، كذلك عُثر بجواره على دراجة نارية بها اثار حريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بإستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد اصابات المتوفي وبيان سبب الوفاة، وبيان كذلك تحريات المباحث حول الواقعة وضبط الجناة.



وكشفت التحريات أن وراء الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رجب س.م" عاطل، 38 عامًا، وجرى ضبطه والتحقيق معه، فأكد، أنه أقدم على إرتكابها عقب تناولهما المواد المخدرة معا في جلسة جمعتهما سويًا، ثم دارت مشادة بينهما، عقب تلفظ المجني عليه بألفاظ في شرف صديقه فأقدم على ضربه بعصا على رأسه فسقط بعدها المجني عليه أرضُا غارقا في دمه، ثم اشعل النيران في الدراجة النارية التي كانت بحوزته لإخفاء معالم الجريمة، وتضليل رجال البحث الجنائي.



وأعترف المتهم بإرتكاب الجريمة أمام رجال المباحث وجري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.

