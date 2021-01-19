محاولات مكثفة لتجهيز نجم الأهلي قبل مونديال الأندية

يحاول الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة أحمد أبوعبلة، تجهيز نجم الفريق للحاق بنهائيات كأس العالم للأندية المقبلة.





وكان وليد سليمان نجم المارد الأحمر، خرج مصابًا خلال مواجهة الفريق أمام البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بالدوري المصري الممتاز.





وحصل وليد سليمان على راحة سلبية من التدريبات بالأمس، حيث أجرى أشعة رنين وسونار، وينتظر حسم موقفه النهائي وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.





ويقترب سليمان من الغياب عن الفريق خلال البطولة، بسبب صعوبة إصابته، إلا أن الجهاز الطبي يحاول بكل الطرق تجهيز اللاعب قبل نهاية الشهر الجاري.





ويعاني الجهاز الفني من أزمة بسبب وليد سليمان بسبب ضرورة حسم موقفه قبل مرور 72 ساعة، وهو الموعد النهائي لقائمة الفريق المرسلة للمشاركة في كاس العالم للأندية.





ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، في نوفمبر الماضي.



