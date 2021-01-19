"التضامن" تنظم عددا من الرحلات التعريفية بمعالم مصر لأطفال وشباب مؤسسات الرعاية

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
آيات عامر

قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتنظيم رحلات تعريفية بأهم معالم جمهورية مصر العربية الأثرية والعسكرية والدينية والسياحية، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة، في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو غرس روح الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب قاطني مؤسسات الرعاية.
 
وقد بدأت أولى الرحلات التعريفية أمس الإثنين، لعدد من المؤسسات الوطنية استهلتها الوزارة بالمتحف الحربي، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وإشراف اللواء دكتور هبة ابو العمايم مستشار الرقابة والتفتيش.

وقد تم اصطحاب ٣٠ طفلة وطفلا من دور الأيتام، بعد تحفيز المتميزين منهم علميًا وسلوكيًا.
 
وقد استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أبناء الوزارة من دور الأيتام في مكتبها بمقر الوزارة، حيث رحبت بهم وأدارت حوارًا معهم حول تجربتهم وما شاهدونه في الرحلة، كما أكدت على أهمية تعزيز  روح المواطنة والانتماء لدى الشباب والاطفال.

وأشارت الوزيرة إلى أن السيد الرئيس يولي أهمية خاصة للشباب وهو حريص بصفة خاصة على أبنائنا وبناتنا من دور الأيتام، كما أكدت على أهمية قيم الانتماء وحب الوطن التي يجب أن يتحلى بها الأطفال والشباب، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لهم لتعزيز دمجهم في المجتمع.
"التضامن" تنظم عددا من الرحلات التعريفية بمعالم مصر لأطفال وشباب مؤسسات الرعاية
"التضامن" تنظم عددا من الرحلات التعريفية بمعالم مصر لأطفال وشباب مؤسسات الرعاية
"التضامن" تنظم عددا من الرحلات التعريفية بمعالم مصر لأطفال وشباب مؤسسات الرعاية
"التضامن" تنظم عددا من الرحلات التعريفية بمعالم مصر لأطفال وشباب مؤسسات الرعاية
"التضامن" تنظم عددا من الرحلات التعريفية بمعالم مصر لأطفال وشباب مؤسسات الرعاية
"التضامن" تنظم عددا من الرحلات التعريفية بمعالم مصر لأطفال وشباب مؤسسات الرعاية
"التضامن" تنظم عددا من الرحلات التعريفية بمعالم مصر لأطفال وشباب مؤسسات الرعاية
"التضامن" تنظم عددا من الرحلات التعريفية بمعالم مصر لأطفال وشباب مؤسسات الرعاية

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