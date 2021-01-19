هيدي كرم تستعرض جمالها عبر إنستجرام بإطلالة هادئة

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تحرص الفنانة هيدي كرم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت هيدي كرم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة هادئة حيث اعتمدت على السيلفي وظهرت بملامح رقيقة دون مكياج وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن نرمين الفقي يعرض لها حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.